Зеленский не будет проводить переговоры с Россией
23 мая 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.
"На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет", - сказано в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что глава администрации президента Андрей Богдан сообщал, что Владимир Зеленский планирует провести референдум о формате переговорного процесса с РФ. Отмечается, что речь шла о достижении мирных договоренностей с Россией, а также решении конфликта на территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, если инициатива будет реализована, то главное, чтобы от неё был толк.