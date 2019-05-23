Зеленский не будет проводить переговоры с Россией

В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

В Кремле оценили идею Зеленского о проведении референдума по переговорам с РФ

"На вопрос журналистов Общественного, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет", - сказано в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что глава администрации президента Андрей Богдан сообщал, что Владимир Зеленский планирует провести референдум о формате переговорного процесса с РФ. Отмечается, что речь шла о достижении мирных договоренностей с Россией, а также решении конфликта на территории Донбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, если инициатива будет реализована, то главное, чтобы от неё был толк.