Степан Полторак, подавший в понедельник в отставку с поста главы Минобороны Украины, объяснил потерю Крыма и Донбасса. Соответствующее заявление военный сделал в разговоре с представителями СМИ.

По словам Полторака, к потере Крымского полуострова, Донецка и Луганска привели «эксперименты над армией». Военный посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не повторять подобных ошибок, пишет «Московский комсомолец».

Ранее в четверг сообщалось, что на страницах интернет-прессы появился материал, в котором предсказаны возможные опасные последствия перемирия с Киевом для самопровозглашенных республик Донбасса.