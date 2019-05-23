Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева может стать президентом Уругвая

Зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева бизнесмен Хуан Сартори может стать президентом Уругвая. 38-летний уругвайский бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба "Сандерленд" Хуан Сартори- муж дочери Рыболовлева Екатерины. Они поженились в 2015 году.

О своих президентских амбициях Сартори официально объявил еще в декабре 2018 года, сообщает Forbes.

Сартори известен как создатель уругвайского агрохолдинга Union Agriculture Group (UAG), который в последние годы активно инвестирует в энергетические проекты за пределами страны. Политикой бизнесмен ранее не занимался.

Источник в окружении миллиардера Дмитрия Рыболовлева сообщил РБК, что он не спонсирует предвыборную кампанию зятя и и никак в ней не участвует.

Уругвай — государство на юго-востоке Южной Америки.