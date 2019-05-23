Предсказаны возможные опасные последствия перемирия с Украиной для ДНР и ЛНР

Достижение перемирия с Украиной обернется угрозой для самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет автор издания News Front, перемирие, возможное при новом украинском президенте Владимире Зеленском, будет представлять собой «неведомые дебри», через которые неизбежно придется пройти, чтобы достичь урегулирования конфликта. Киев использует данный период, чтобы провести масштабную информационную кампанию. Жителей ДНР и ЛНР, проведших пять лет в условиях фактической социальной и медийной изоляции, «будут соблазнять чем угодно», предрекается в публикации.

В материале отмечается, что при правильном подходе противник сможет легко раскачать ситуацию в республиках, вплоть до местных майданов.

Ранее в четверг сообщалось, что политолог из Крыма Александр Форманчук обозначил самый реальный путь прекращения войны на востоке Украины.