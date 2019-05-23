На Украине сказали, почему Зеленский не сможет повлиять на выборы

Публикация закона о роспуске Верховной Рады означает начало избирательного процесса, что провоцирует сложности на законодательном уровне для изменения избирательного законодательства. Об этом сейчас говорят на площадках украинских СМИ.

Если досрочные выборы в Верховную Раду все-таки состоятся, то они будут проходить по старым правилам. Накануне Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах. Но они не возможны. К таким выводам приходит большинство экспертов, которых опросили украинские СМИ в связи с нововведениями Зеленского.

Невозможность изменения избирательного законодательства после объявления выборного процесса подтвердил украинский Центризбирком. А избирательный процесс на Украине уже начался. Своим указом Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады Украины. Выборы в парламент назначены на 21 июля.