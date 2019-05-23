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Предполагаемый район начала Третьей мировой войны определили пакистанские СМИ

23 мая 2019, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны определили пакистанские СМИ
фото: globallookpress.com

Регион Персидского залива может стать районом начала Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах пакистанских СМИ.

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Авторы издания напоминают, что регион Персидского залива является главной базой и артерией мировых энергетических поставок, поэтому разгоревшийся здесь конфликт затронет, помимо США, их союзников в арабском мире и Ирана, Россию, Китай и Европейский союз. В материале отмечается, что международное сообщество должно осознать близость возможной масштабной войны и предпринять усилия по ее предотвращению.

 

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