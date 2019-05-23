Предполагаемый район начала Третьей мировой войны определили пакистанские СМИ

Регион Персидского залива может стать районом начала Третьей мировой войны. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах пакистанских СМИ.

Газета The Nation пишет, что усиливающиеся противоречия между Соединенными Штатами и Ираном тянут мир в очередной конфликт. В настоящее время ситуация зашла в тупик, так как Вашингтон и Тегеран заняли непримиримые позиции по отношению друг к другу, констатируется в процитированной публикации.

Авторы издания напоминают, что регион Персидского залива является главной базой и артерией мировых энергетических поставок, поэтому разгоревшийся здесь конфликт затронет, помимо США, их союзников в арабском мире и Ирана, Россию, Китай и Европейский союз. В материале отмечается, что международное сообщество должно осознать близость возможной масштабной войны и предпринять усилия по ее предотвращению.