Крымский аналитик обозначил наиболее реальный путь завершения войны в Донбассе

Самый реальный путь прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса – отвод войск с линии соприкосновения и проведение переговоров Киева с властями ДНР и ЛНР. Такую позицию в разговоре с журналистами озвучил крымский политолог Александр Форманчук.

По словам аналитика, ставшего собеседником РИА Новости, новый президент Украины Владимир Зеленский осознает необходимость диалога с Донбассом для мирного урегулирования, однако политик опасается принимать данное решение самостоятельно. Именно поэтому в команде главы государства выступили с идеей о проведении референдума по вопросу переговоров с Россией, полагает эксперт. Форманчук отметил, что Зеленский «хочет как бы скрыться за волей народа».

Ранее сегодня сообщалось, что контрразведчики ЛНР уличили Силы специальных операций армии Украины в попытках дестабилизации ситуации в РФ и республиках Донбасса.