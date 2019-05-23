Контрразведка ЛНР уличила ССО ВСУ в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (CCО ВСУ) пытались дестабилизировать обстановку в России и республиках Донбасса. Об этом заявили в министерстве госбезопасности самопровозглашенной ЛНР.

В пресс-службе ведомства рассказали, что контрразведка получила доступ к секретному документу, в котором говорится, что Силы спецопераций ВСУ совершали ложные минирования объектов инфраструктуры, расположенных на территории России и республик Донбасса. По данному факту в ЛНР возбудят уголовное дело, пишет интернет-издание «Русская весна».

Ранее в четверг сообщалось, что украинские волонтеры выложили видео уничтожения БМП ополченцев Донбасса.