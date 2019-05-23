Легенду Латвии Раймонда Паулса замучили налогами

У прославленного латвийского композитора Раймонда Паулса образовался долг по налогам. Теперь музыкант должен выплатить государству 14 000 евро.

Раймонд Вольдемарович недоумевает: «Почему возник этот долг?» Известный композитор поделился с латвийскими журналистами своей «проблемой».

Действительно, было больно за Раймонда Вольдемаровича: человек-легенда, который принес славу своему государству, должен ходить и выяснять о возникновении «непонятного долга».

Вот какими мыслями поделился со СМИ Раймонд Паулс.

«Я встретился со знакомой из Службы Государственных Доходов. Она была когда-то известной певицей. Она мне объяснила, по каким правилам мне насчитали эту сумму. Делать нечего! Я разберусь. Просто подумал: « Я не бедный человек, Слава Богу. Я так много денег дал государству из своих гонораров». Что буду делать? Лучше я просто заплачу. Пусть они все….идут дальше. Теперь буду сам следить за своими финансами. Решил, что снижу число концертов, чтобы было меньше, что с меня взять. Интересно, где происходят большие обманы на миллионы, никто о налогах не говорит. Я мог бы сказать: «Возьмите из тех денег, которые вы у меня украли. Но я заплачу».

Обидно и стыдно за государство, право слово.