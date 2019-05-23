Видео «утонченного уничтожения» БМП ополченцев Донбасса выложил украинский фонд
23 мая 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский фонд «Вернись живым», занимающийся сбором помощи для выполняющих боевые задачи в Донбассе киевских военных, опубликовал видео, на котором запечатлен подрыв БМП ополченцев. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале фонда.
По информации волонтеров, операция против техники противника была проведена в зоне ответственности 24-й бригады Вооруженных сил Украины. «Разведка, корректировка и утонченное уничтожение», - говорится в описании к выложенным кадрам.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко обозначил обязательное условия прекращения войны в Донбассе. По словам эксперта, Киеву необходимо пойти на прямые переговоры с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.