Видео «утонченного уничтожения» БМП ополченцев Донбасса выложил украинский фонд

Украинский фонд «Вернись живым», занимающийся сбором помощи для выполняющих боевые задачи в Донбассе киевских военных, опубликовал видео, на котором запечатлен подрыв БМП ополченцев. Ролик доступен для просмотра на YouTube-канале фонда.

По информации волонтеров, операция против техники противника была проведена в зоне ответственности 24-й бригады Вооруженных сил Украины. «Разведка, корректировка и утонченное уничтожение», - говорится в описании к выложенным кадрам.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко обозначил обязательное условия прекращения войны в Донбассе. По словам эксперта, Киеву необходимо пойти на прямые переговоры с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.