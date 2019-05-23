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Писательница из Крыма нашла способ предотвратить «дальнейший распад» Украины

23 мая 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Писательница из Крыма нашла способ предотвратить «дальнейший распад» Украины
фото: globallookpress.com

Отмена принятого недавно Верховной Радой закона об исключительности украинского языка поможет предотвратить «дальнейший распад» бывшей советской республики. Такое мнение высказала крымская писательница Диана Кади.

Оглашен прогноз о разорении Украины из-за продолжения гражданской войны в Донбассе

Оглашен прогноз о разорении Украины из-за продолжения гражданской войны в Донбассе

Кади отметила на страницах интернет-издания News Front, что Донецк и Луганск откололись от Украины в том числе из-за «угнетений в языковом вопросе». Между тем, новый президент Владимир Зеленский, провозгласивший в инаугурационной речи своей главной задачей мир в Донбассе, не сказал об одобренном депутатами законе ни слова. Лишь отмена данного нормативно-правового акта поможет предотвратить «дальнейший распад» Украины, написала автор публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили прогноз о разорении Украины из-за продолжения конфликта в Донбассе.

 

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