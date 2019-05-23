Писательница из Крыма нашла способ предотвратить «дальнейший распад» Украины

Отмена принятого недавно Верховной Радой закона об исключительности украинского языка поможет предотвратить «дальнейший распад» бывшей советской республики. Такое мнение высказала крымская писательница Диана Кади.

Кади отметила на страницах интернет-издания News Front, что Донецк и Луганск откололись от Украины в том числе из-за «угнетений в языковом вопросе». Между тем, новый президент Владимир Зеленский, провозгласивший в инаугурационной речи своей главной задачей мир в Донбассе, не сказал об одобренном депутатами законе ни слова. Лишь отмена данного нормативно-правового акта поможет предотвратить «дальнейший распад» Украины, написала автор публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили прогноз о разорении Украины из-за продолжения конфликта в Донбассе.