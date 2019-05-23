В США россиянину грозит 10 лет за случайное прикосновение к женщине

Федеральный суд Александрии (США) предъявил россиянину обвинения в сексуальном домогательстве. На него пожаловалась девушка, с которой он сидел рядом в самолете.



По словам 19-летней американки, находясь на рейсе авиакомпании United Airlines она уснула, а когда проснулась, то почувствовала прикосновения руки мужчины. Девушка закричала и вызвала стюардессу, пишет газета The Washington Post. Когда самолет приземлился, к 47-летнему Георгию Серегину подошли сотрудники ФБР. Однако мужчина не признавал свою вину, заявив, что лишь поднял подлокотник между ним и соседкой и расправил свой плед. Одеяло частично покрыло ноги девушки. Серёгин предполагает, что мог двигаться во сне, но не более того.



Суд оказался на стороне девушки. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы. Остаётся непонятным, это предвзятое отношение к русским или это гендерная проблема американцев, которых, судя по строгости наказания, очень часто домогаются и насилиуют. Во избежание подобных проблем лучше в транспорте садиться к пассажирам своего же пола. Но где гарантия, что и он не обвинит тебя в домогательствах. Всё смешалось: мужчины, женщины, геи, натуралы, бисексуалы...



