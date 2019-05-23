В Донбассе посчитали потери армии Украины после новых ответных атак сил ДНР и ЛНР
23 мая 2019, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
В силовых ведомствах самопровозглашенных республик Донбасса сообщили, какие потери понесла армия Украины в результате новых ответных атак бойцов ДНР и ЛНР.
В Народной милиции ДНР рассказали журналистам в среду, что Вооруженные силы Украины снова нанесли удары по территории самопровозглашенного государства на горловском и мариупольском направлениях. Военные республики открывали ответный огонь. В результате был уничтожен один представитель ВСУ, трое ранены.
В ЛНР, в свою очередь, проинформировали, что в ходе ответной атаки, осуществленной местной Народная милицией, получили ранения двое украинских силовиков.
Ранее сообщалось, что в СМИ появилась публикация, в которой названы возможные сроки нового обострения вооруженного конфликта на территории Донбасса.