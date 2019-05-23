Зеленский прокомментировал отказ Рады рассмотреть новый законопроект о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассмотреть закон о выборах, который ранее был им предложен. По его мнению, "старые политики" надеются данным решением "продлить политическую жизнь".

Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах, который предложил Зеленский

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь...я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - высказался глава государства в Facebook.

Украинский лидер отметил, что политические деятели попытаются за "за деньги и гречку снова пролезть в парламент".

Отмечается, что рассмотрение нового законопроект проголосовали 92 депутата при необходимом количестве в 226 голосов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил новый законопроект о выборах, согласно которому рекомендуется отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.