Зеленский прокомментировал отказ Рады рассмотреть новый законопроект о выборах
23 мая 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Верховной рады рассмотреть закон о выборах, который ранее был им предложен. По его мнению, "старые политики" надеются данным решением "продлить политическую жизнь".
"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь...я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - высказался глава государства в Facebook.
Украинский лидер отметил, что политические деятели попытаются за "за деньги и гречку снова пролезть в парламент".
Отмечается, что рассмотрение нового законопроект проголосовали 92 депутата при необходимом количестве в 226 голосов.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил новый законопроект о выборах, согласно которому рекомендуется отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.