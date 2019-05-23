Указ Зеленского о роспуске Рады вступает в силу с 23 мая
23 мая 2019, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 23 мая, указ президента Украины Владимра Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и проведении внеочередных парламентских выборов опубликован в местной правительственной газете. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские источники.
"Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва… Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в указе главы государства.
В документе отмечается, что кабинет министров Украины должен обеспечить финансирование будущих выборов, которые назначены на 21 июля 2019 года.