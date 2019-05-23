В США выпустили монету о победителях во Второй мировой войне без участия СССР

Американская частная компания, которая специализируется на создании сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к 75-ой годовщине победы во Второй мировой войне. Однако, среди флагов стран-союзников отсутствует СССР.

"На оборотной стороне монеты представлены подлинные и драматические изображения Второй мировой войны и даты ключевых побед союзников, на лицевой приветствуют союзников, демонстрируя флаги США, Великобритании и Франции в цвете", - сказано в описании к монете на сайте организации.

Отмечается, что создатели призывают "вспомнить всех, кто обеспечил нам свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, с помощью этой коллекции монет". Монета выставлена на продажу около 40$ за штуку.