Пентагон готовится направить на Ближний Восток 10 тысяч военных

Пентагон готовится направить на Ближний Восток несколько тысяч офицеров, солдат и морпехов. О том, что министерство обороны США из-за отношений с Ираном планирует представить Белому дому информацию по отправке нескольких тысяч военнослужащих на Ближний Восток, передал телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.

Пентагон рассматривает развертывание в регионе батарей зенитных комплексов Patriot и боевых кораблей. По сведениям агентства AP, речь идет об отправке десяти тысяч военнослужащих. Окончательное решение по отправке военных пока не было принято. Еще неизвестно, утвердят ли власти США планы своего оборонного ведомства полностью или частично.