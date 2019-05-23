Болтон призвал береговую охрану США ослабить военное влияние РФ в Арктике

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что береговая охрана США проложит путь к "восстановлению американского лидерства в Арктике" и поможет противостоять военному влиянию РФ в регионе.

"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на "околоарктический статус", - обратился к выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне Болтон, передаёт РИА Новости.

Советник добавил, что США планируют строить новые корабли ледового класса, которые смогут постоянно находиться в Арктике, чтобы противостоять РФ и Китаю.

Однако, госсекретарь Майк Помпео выразил желание сотрудничать с Москвой в Арктике, но отметил, что Арктический совет стал более внимательно относиться к "угрозе со стороны Китая и России".