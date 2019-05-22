Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. По данным источника, Саакашвили написал письмо и подал его на имя Зеленского.

"Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", - сказано в опубликованном на странице адвоката бывшего грузинского лидера обращении в Facebook.

Саакашвили отметил, если у главы Украины "есть сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство", то Зеленский может дать распоряжение главе погранслужбы о том, что экс-президент Грузии имеет право въезжать на территорию Украины. По его словам, в таком случае он сможет сам защитить свои права в суде.

"Это ещё раз покажет, что в след за блестящей речью, с которой Вы выступили, ... в отличии от своих предшественников Ваши слова не расходятся с делом", - заключил Саакашвили.

Напомним, что бывший президент Украины Пётр Порошенко лишил в июле 2017 года Михаила Саакашвили украинского гражданства, а государственная погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.