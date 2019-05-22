Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел. Политик отметил, что внимательно следит от кого поступают обвинения в его адрес.

Антикоррупционная прокуратура возбудила новое уголовное дело против Порошенко

"Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины", - передаёт слова Порошенко РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Бывший президент отметил, что дело по обвинению его в госизмене из-за отправки украинских кораблей в Керченский пролив в ноябре прошло года - попытка "страны - агрессора" переложить ответственность на него. По его мнению, все обвинения в его адрес - атака "на армию, веру и язык".