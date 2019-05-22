Порошенко считает, что Зеленский нарушает Конституцию Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый глава государства Владимир Зеленский нарушает Конституцию страны. К такому выводу пришёл политик после решения о роспуске Верховной Рады.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы видим что конституция не была соблюдена...мы видим, что начала деятельность эта команда с нарушения конституции. Это точно не может не вызывать беспокойство", - передаёт слова экс-президента РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Порошенко добавил, что парламент можно распускать не тогда, когда пожелает украинский лидер, а тогда, когда есть законные основания предпринимать подобные действия. Однако, по словам политика, желание президента иметь большинство в Раде - природное.

"Каждый настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам. Моя команда будет участвовать в выборах и моя команда победит в выборах", - заключил он.

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, подписал указ о досрочном роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля.