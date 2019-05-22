Антикоррупционная прокуратура возбудила новое уголовное дело против Порошенко

В среду, 22 мая, антикоррупционная прокуратура завела новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. В ведомстве добавили, что они планируют проверить законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго".

"...рядом должностных лиц органов государственной власти были распределены ключевые должности в "Центрэнерго" для хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству", - об этом передают РИА Новости со ссылкой на сообщение САП.

Отмечается, что судебное расследование коснётся должностных лиц организации и Фонда государственного имущества Украины. Помимо этого стало известно, что координацией действий правонарушителей занимались Порошенко и депутат Рады Игорь Кононенко.