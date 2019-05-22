Обнародованы подробности инцидента с пленением военных ВСУ силами ДНР в Донбассе

Стали известны подробности инцидента с пленением восьми военных Вооруженных сил Украины бойцами самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Издание «Русская весна» пишет со ссылкой на украинские источники, что попавшие впоследствии в плен силовики из 53-й бригады ВСУ по ошибке заехали на грузовике на контролируемый Киевом КПВВ «Новотроицкое». Военные не выполнили требования пограничников, вследствие чего последние открыли огонь по автомобилю. Испугавшиеся бойцы ВСУ на скорости выдвинулись в сторону территории ДНР, где и были пленены, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали видео с последствиями гранатометной атаки армии Украины по прифронтовой зоне ЛНР.