В Латвии началось предварительное голосование в Европарламент. Русскоязычные избиратели дезориентированы

Сегодня, 22 мая, в Латвии началось предварительное голосование на выборах в Европарламент. Досрочно избиратели могут проголосовать на своем или другом избирательном участке. От Латвии в Европарламент будут избраны восемь депутатов. Официально выборы пройдут 25 мая.

От Латвии предоставлены в ЕП 16 кандидатских списков. Из них только восемь депутатов займут кресла в ЕП. Борьба разгорелась нешуточная: латвийские кандидаты в ЕП вступили в «открытый бой». Забыты такие слова, как уважение к собеседникам, порядочность к избирателям и собственное достоинство. Но главное – кандидаты сбросили маски со своих государственных лиц. Теперь можно четко понять, кто и что хочет и думает.

Например, русскоязычного избирателя поразила партия «Согласие», которая открыто рассказала народу и латвийским СМИ, наконец, правду. Русскоговорящие избиратели теперь пребывают в некотором шоке.

Что же выяснилось?

Представители партии «Согласия» Борис Цилевич, Регина Лочмеле-Лунева и член партии «Честь служить Латвии» (ЧСР) Андрис Америкс открыто рассказали о своих принципах и позициях.

Кстати, депутат Рижской думы Андрис Америкс – «друг», «соратник», бывший вице-мэр Нила Ушакова. А это значит, что обе партии из «одной бочки». Вот и выступают, участвуют в выборах вместе!

Выяснились интересные моменты: г-н Америкс откровенно заявил, что Россия – не приоритет! А то, что есть санкции против России… Есть и есть!

«Я сегодня не считаю отношения с Россией приоритетом. Я не призываю ни усиливать санкции, ни смягчать», - заявил Андрис Америкс.

Два других депутата, при данном высказывании, мирно улыбались и не возражали.

Далее, представители партии «Согласие» пошли в «разнос»: оказывается, данная партия активно поддерживает права ЛГБТ (сексуальных меньшинств).

Такое откровение, даже для вашего покорного слуги, было в диковинку.

Но главное во всей этой беседе было то, что «интеллигентный» член (партии «Согласие»)- депутат Борис Цилевич перешел на личности: «обозвал» евродепутата Андрея Мамыкина (только упомянул его одного) практически «сепаратистом» и «предателем». Не мог, видать, член-депутат Цилевич сдержаться. Почему? Оказывается, по словам Цилевича, г-н Мамыкин не выполнил программу партии «Согласие»! Например, съездил в Сирию! А это противоречит «русскоязычной» партии «Согласие».

Что сие было? Лично мне не совсем ясно: то партия «Согласие» криком кричит за русских, то практически открещивается от России. Ситуацию разъяснил политолог Янис Григалис: «Насколько я знаю, разговор «на троих» был предназначен для латышского слушателя. Позже, в СМИ появился перевод этой беседы на русский язык. Естественно, что русскоязычные избиратели немного в шоке. Что я могу сказать о «святой троице»? Хорошо продуманный пиар для латышского избирателя. Конечно, сыграть «на России» - милое дело! Поймите, партия «Согласие» стремительно теряет своих латышских избирателей. Теряет. Вот и члены партии разделились: Ушаков «облизывает» русскоязычных, а его «соратники» против! Опять подставил Ушаков «своих»: если что, то «я не говорил такого!» Я же свой! Но меня очень насторожило то, что партия «Согласие» поддерживает ЛГБТ. Видимо, совсем плохи дела! Партия в панике! И кидаются, простите, во все направления. Кстати, вы видели рейтинги партии воочию? Их нет! Только предположение и разговоры. Я знаю наверняка, что партия «Согласие» резко потеряла голоса избирателей. Почему выступил Америкс практически против России – понятно! Он замешан в грандиозном коррупционном скандале! Ему страшно. Вот он и «пляшет» перед латышским избирателем. Это не особо поможет. Люди поумнели. Теперь о личностях. Андрей Мамыкин – кость в горле у партии «Согласие». Он теперь не с ними! Он – враг! Молодец Мамыкин, что ушел из сомнительной партии. Умно поступил. Кстати, у Мамыкина и Жданок есть большие шансы попасть в ЕП. Они не замазаны, простите, в «навозе», как иная партия. Что касается дамочки- депутата Лочмеле-Луневой, то говорить о ней не хочу! Зачем говорить о человека, которая стала депутатом «на крови». Я говорю о трагедии в Риге (Золитуде), когда магазин обрушился на людей и было много жертв. Как она подсуетилась тогда! Организовала общество. Как стала депутатом, то и думать, видимо, забыла о той трагедии. Не очень чистоплотная дама. Скажу одно, «Согласие» в своем репертуаре – «пир во время чумы». Это следовало ожидать. Особенно интересно было смотреть по российскому ТВ сюжеты в защиту Ушакова: «плохие латыши обижают «русского мэра». Теперь все понятно вашим коллегам? Разбираться надо в ситуации, а не кричать голословно!»