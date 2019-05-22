Рада отказалась рассматривать законопроект о выборах, который предложил Зеленский

Днем в среду, 22 мая, стало известно, что Верховная рада Украины категорически отказалась рассматривать закон о выборах, который был ранее предложен новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Согласно последней информации, Рада отказалась внести в повестку дня предложенный Зеленским законопроект о выборах, согласно которому рекомендуется отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 процентов до 3 процентов, передает РИА "Новости"

Данное решение поддержали лишь 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. После голосования спикер Верховной рады Андрей Парубий закрыл заседание.