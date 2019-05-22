Посольство РФ в Италии: в ДТП с туристическим автобусом пострадали 10 граждан России

Днем в среду стало известно, что в ходе дорожно-транспортного происшествия с автобусом неподалеку итальянского города Сиена пострадали десять граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

Департамент гражданской защиты Италии ранее отметил, что в салоне автобуса находились 60 человек, которые, предположительно, являются россиянами. Известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Сейчас сотрудники российского посольства проверяют поступившую от итальянской стороны информацию. На место случившегося уже выехали дипломаты, которые вступят в личный контакт с пострадавшими и проверят все данные, передает в среду, 22 мая, ТАСС.