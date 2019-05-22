Сенатор Константин Косачёв оценил идею Владимира Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачёв назвал идею ноовго президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по отношениям с Россией выигрышной. По мнению сенатора, у Киева есть шанс на перезагрузку.

Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ

Косачёв на своей странице в соцсети Facebook подробно прокомментировал идею Зеленского: "Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев".

"Зеленский справедливо рассчитывает на карт-бланш для тех или иных действий - скорее всего, на нормализацию отношений, судя по опросам", - считает Косачёв. Как отмечает сенатор, Зеленский уже отметился призывами к ЕС и США усилить антироссийкие санкции. ".. нормализация не его первостепенная цель, но он прекрасно понимает, что это может дать прямой и быстрый экономический и гуманитарный эффект, который ему нужен как воздух", - полагает он и считает, что "предмет референдума довольно нелеп".

"...сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле - дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР. И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями", - пишет политик.