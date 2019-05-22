Париж предложил Анкаре разместить французские системы ПВО SAMP-T в Турции

В беседе с журналистами глава Минобороны страны подчеркнул, что в настоящий момент в Инджирлике есть испанская батарея ЗРК Patriot , а в Кахраманмараше – итальянская батарея SAMP-T. Теперь французская сторона предложила изучить эти два места для возможного размещения своих зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщает сегодня телеканал NTV , сейчас власти Турции работают над этим предложением. Акар также назвал предложение властей Франции проявлением доброй воли.