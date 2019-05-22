Климкин оценил первые кадровые назначения Зеленского

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 22 мая, оценил первые кадровые назначения нового президента страны Владимира Зеленского. Инаугурация состоялась в понедельник, 20 мая.

Накануне стало известно, что Зеленский назначил главой администрации президента юриста Андрея Богдана, Сергей Трофимов стал первым замглавы администрации. Также на должность замглавы администрации президента были назначены Руслан Рябошапка, Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.