В Верховной Раде обозначили необходимое условие прекращения войны в Донбассе

В Верховной Раде обозначили необходимое условие прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу высказался депутат Вадим Новинский, представляющий в украинском парламенте «Оппозиционный блок».

Новинский отметил, что его фракция с одобрением отнеслась к заявлению нового президента Владимира Зеленского, назвавшего своей главной задачей установление мира на востоке страны. Для этого Киеву необходимо пойти на прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР и Российской Федерацией, написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее в среду сообщалось, что армия Украины понесла потери под Мариуполем.