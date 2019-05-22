Директор Департамента информации и печати в МИД РФ Мария Захарова оперативно отреагировала на заявление исполняющей обязанности главы Минздрава Украины Ульяны Супрун, призвавшей на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве не терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности.

Главный медик Украины Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза ООН

Мария Захарова назвала Ульяну Супрун "националистом и русофобом". "Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - написала сегодня утром официальный представитель МИД РФ на своей странице в Fаcebook.