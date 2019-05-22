В Пентагоне заявили, что США не намерены воевать с Ираном

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан вечером в минувший вторник, 21 мая, сделал важное заявление. По его словам, Соединенные Штаты Америки не собираются воевать с Ираном.

Шэнахан подчеркнул, что "речь идет не о войне", а о защите американских интересов на Ближнем Востоке, а также о проведении миссий, передает РИА "Новости"