США выдвинули Турции ультиматум из-за покупки С-400

США выдвинули Турции ультиматум из-за покупки зенитно ракетной системы (ЗРС) С-400. Турция должна сделать выбор: либо она покупает американские бомбардировщики F-35, либо российские ЗРС С-400, - сообщает kp.ru.

В Пентагоне заявили, что США не намерены воевать с Ираном

Власти Турции должны определить с решение в ближайшее время. Турции дано две недели, - передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте. К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему противоракетной обороны "Патриот", или удалить выйти из программы покупки F-35, лишившись обещанных 100 самолетов.

В Госдепартаменте подчеркнули, что это предложение США является окончательным, и больше Анкара отсрочек не получит. Американские пригрозили властям Турции: если предпочтут С-400, то Анкару ждут "реальные и негативные последствия.

"Странам НАТО необходимо поставлять военную технику, которая сочетается с системами НАТО. Российские системы не отвечают этим стандартам", - сказал служащий Госдепартамента.