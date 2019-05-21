Мужчину, угрожавшего сброситься с Эйфелевой башни, отправили в психбольницу

Вечером во вторник, 12 мая, стало известно, что мужчину, который угрожал сброситься с Эйфелевой башни в столице Франции, отправили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа.

В отношении человека, сумевшего преодолеть все пункты проверки и попытавшегося залезть на самый верх башни, открыли расследование. Как отмечает телеканал BFMTV, сегодня утром он дал показания.

Данные о том, что мужчина, угрожавший сброситься с большой высоты, является гражданином России, пока не подтверждены. В посольстве РФ подчеркнули, что французские власти не обращались в российское диппредставительство после инцидента на Эйфелевой башне.