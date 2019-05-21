Гражданка Франции после смерти мужа в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Гражданка Франции, муж которой погиб в ходе крушения лайнера Boeing 737 MAX в Эфиопии, подала в суд на Boeing. Согласно последней информации, она требует компенсацию в размере 276 миллионов долларов.

Надеж Дюбуа-Сес подала иск в суд Чикаго. Женщина убеждена, что катастрофы можно было избежать, однако Boeing действовал неосторожно, поставив собственную выгоду выше безопасности людей, передает издание Echos . Подчеркивается, что это первая жалоба в связи с крушением самолета, направленная из Франции.