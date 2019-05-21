Во Франции скончался парикмахер, который изобрел укладку волос

Сегодня стало известно о кончине знаменитого французского парикмахера и предпринимателя Патрика Алеса, который считается изобретателем укладки волос. Об этом сообщили во вторник, 21 мая, журналисты.

Парикмахер, настоящее имя которого Хесус Гонсалес, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Как напоминает сегодня французский телеканал BFMTV , когда будущему стилисту было семь лет его семья бежала во Францию из Испании. Именно в Париже мужчина взял себе псевдоним – Патрик Алес – и стал звездой в сфере ухода за волосами.

Парикмахер делал прическу самым знаменитым женщинам – от Жаклин Кеннеди до Катрин Денев. Именно Алес считается изобретателем самой процедуры укладки. В 1964 году он начал расчесывать влажные волосы клиенток для придания им нужной формы и одновременно сушил их феном.