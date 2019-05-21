В Госдуме оценили новые санкции США против России

Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев оценил новые американские санкции, введенные против российских предприятий и одного учебного заведения.

По словам политика, эти меры не окажут влияния на работу организаций – это лишь политический жест для элит США, которые хотят выразить недовольство в связи с недавними встречами госсекретаря Майка Помпео с российским руководством, передает во вторник, 21 мая, РИА "Новости"

Владимир Гутенев призвал относиться к новым ограничениям с "разумной сдержанностью", так как они нацелены, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию.