Ученые выяснили, что женщин привлекает запах пота мужчин-вегетарианцев
21 мая 2019, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Женщин привлекает запах пота мужчин, придерживающихся вегетарианского образа жизни. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Австралии, пишет издание «СПИД-инфо».
Специалисты предлагали группе женщин понюхать футболки мужчин после тренировки. Среди спортсменов были как вегетарианцы, так и любители мяса.
Выяснилось, что большинству представительниц слабого пола нравится запах пота строгих веганов, употреблявших в пищу овощи и фрукты. При этом пот любителей мяса вызывает у дам негативные эмоции.
Ученые пока не нашли объяснения выявленному ими факту, на данный момент они лишь зафиксировали результат эксперимента, говорится в процитированной заметке.
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