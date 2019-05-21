Ученые выяснили, что женщин привлекает запах пота мужчин-вегетарианцев

Женщин привлекает запах пота мужчин, придерживающихся вегетарианского образа жизни. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Австралии, пишет издание «СПИД-инфо».

Специалисты предлагали группе женщин понюхать футболки мужчин после тренировки. Среди спортсменов были как вегетарианцы, так и любители мяса.

Выяснилось, что большинству представительниц слабого пола нравится запах пота строгих веганов, употреблявших в пищу овощи и фрукты. При этом пот любителей мяса вызывает у дам негативные эмоции.

Ученые пока не нашли объяснения выявленному ими факту, на данный момент они лишь зафиксировали результат эксперимента, говорится в процитированной заметке.