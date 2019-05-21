Власти США выплатят $1,5 млн человеку, отсидевшему по ложному обвинению 45 лет

Власти американского штата Мичиган выплатят человеку, который провел за решеткой 45 лет по ложному обвинению в убийстве, компенсацию. Согласно последним данным, американец получит 1,5 млн долларов.

Речь идет о Ричарде Филлипсе, который в 1972 году был приговорен к пожизненному сроку. Обвинения в совершении убийства были сняты с мужчины в прошлом году, когда выяснилось, что вышеуказанный приговор был вынесен на основании ложных показаний свидетеля, передает CBS News.

Филлипс подчеркнул, что у него нет времени жалеть себя. Кроме того, он заявил, что с ним все будет в порядке вне зависимости от того, будет ли выплачена компенсация. Дело в том, что в тюрьме он начал писать картины, которые покупают за тысячи долларов.