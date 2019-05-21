Грузия объявила о намерении полностью заменить советское вооружение на оружие НАТО

Министерство обороны Грузии намерено продолжить покупать вооружения у стран НАТО и со временем полностью заменить ими советское оружие. Эту информацию предоставил глава грузинского ведомства Леван Изория.

В Минобороны Грузии подчеркнули, что целью страны является избавление от советского оружия и полный переход на вооружение, совместимое с НАТО.

Леван Изория также подчеркнул, что стратегия закупок грузинской стороны подразумевает приобретение у Североатлантического альянса систем воздушной обороны, артиллерии, контрмобильности, а также разведки, передает вечером во вторник, 21 мая, ТАСС.