Washington Post: Владимир Зеленский будет держаться от США подальше

В редакционной колонке американского издания The Washington Post, появилось заявление о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский достаточно умен, поэтому будет "держаться подальше" от США.

Издание убеждено, что Зеленский не позволит, чтобы его новая администрация оказалась втянута во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Кроме того, The Washington Post задается вопросом, действительно ли Владимир Зеленский является борцом с коррупцией, или же он – марионетка в руках украинского олигарха. Журналисты полагают, что ответ будет непременно получен, однако чуть позже.