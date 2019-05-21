Зеленский попросил Латвию быть "адвокатом" Украины
21 мая 2019, 16:25 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Президент Латвии Раймонд Вейонис провел встречу со вступившим вчера в должность президентом Украины Владимиром Зеленским. Г-н Вейонис прибыл на инаугурацию г-на Зеленского.
Президент Украины выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет «адвокатом Украины» в ЕС и НАТО. Владимир Зеленский поблагодарил Латвию за поддержку и дружбу, а также отметил, «усилия Латвии в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».
Президент Украины заверил президента Латвии в том, что в центре его внимания будет оставаться защита иностранных инвесторов.
Также президент Украины встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте.
На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений, геополитические вызовы, обстановку в сфере безопасности.
Президент Литвы подчеркнула, что ее страна, которая сама прошла сложный путь евро-атлантической интеграции, всегда готова делиться с Украиной.
По словам президентов стран Балтии, выбрав Зеленского, украинцы выразили твердое желание жить в европейском государстве с европейскими стандартами и демократическими ценностями.