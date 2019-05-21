В ополчении раскрыли роль «Минска» в спасении ДНР и ЛНР от военного разгрома

Минские договоренности спасли самопровозглашенные ДНР и ЛНР от военного разгрома. Об этом рассказали в ополчении Донбасса.

Ополченец, принимавший участие в боях под Донецком и на Навоазовском направлении, поведал в разговоре с автором канала «Крым про Мир» в «Яндекс. Дзен», что в конце лета 2014 года силы республик столкнулись с дефицитом личного состава и оружия. Украинская сторона в тот момент находилась в более выигрышной ситуации, в Донбасс направлялись эшелоны с подкреплением воюющей там армии. Последовавший через некоторое время «Минск-1» спас положение на фронте и позволил непризнанным государствам выжить, приводит слова ополченца блогер.

Аналогичную роль, как отметил собеседник автора публикации, сыграло и второе минское соглашение, заключенное в феврале 2015 года. После боев за город Дебальцово в подразделениях ДНР оставалось от половины до четверти личного состава. Если бы не «Минск-2», ситуация могла закончиться разгромом армий республик, заявил ополченец.