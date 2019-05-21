Данные 50 млн пользователей Instagram оказались в открытом доступе в сети

Данные 49 миллионов пользователей социальной сети Instagram, среди которых знаменитости и известные бренды, оказались в открытом доступе в сети. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили журналисты.

Согласно последней информации интернет-портала TechCrunch, который ссылается на сообщения индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена, личные данные миллионов людей разместило в сети одно из индийских маркетинговых агентств. Известно, что данная организация специализируется на продвижении товаров с использованием услуг популярных блогеров и знаменитых людей.

В частности, в открытом доступе появились фотографии владельцев аккаунтов, адреса их электронной почты и номера телефонов. В данной ситуации разбираются специалисты.