Выборы в Европарламент: есть ли шансы у русских партий Латвии?

Пять дней осталось до выборов в Европарламент. От Латвии в ЕП будут избраны лишь 8 депутатов, а претендуют на эти места 246 кандидатов из 16-ти партий. За престижное место в законодательном органе ЕС будут бороться и русскоязычные партии. Есть ли у них шанс попасть в ЕП?

По прогнозам Отдела исследования общественного мнения Европарламента, на сегодняшний день лидирует партия «Новое Единство» и партия «Согласие».

Из восьми мест правящей партии «Новое Единство» предрекают три мандата, в партии «Согласие» - два.

Для того, чтобы стать депутатом Европарламента, необходимо партиям пройти 5-процентный барьер голосов избирателей. Увы, счастье улыбнется не всем.

Как дела обстоят на сегодняшний день? Что светит русскоязычным партиям Латвии в ЕП?

Данные вопросы комментирует политолог Янис Григалис, евродепутат Андрей Мамыкин и экс-министр обороны Раймонд Бергманис.

Политолог Янис Григалис: «Думаю, что занять места в парламенте ЕС смогут представители шести партий. Несомненно, будут голосовать за партию «Новое Единство», за партию «Согласие» и за «Развитие. За!» Если говорить о русскоязычных партиях, то я вижу, вопреки расхожему мнению, только одну – Русский Союз Латвии. И у него очень хорошие шансы попасть в ЕП. За последнее время, рейтинг РСЛ очень вырос. Лидер партии Татьяна Жданок, например, легко получила нужные подписи за сохранения памятника Освободителям. А это говорит о том, что она популярна у избирателей. Большим авторитетом пользуется и нынешний евродепутат Андрей Мамыкин. Его петиции в защиту прав нацменьшинств добавили ему популярность. Но у них только одно место в ЕП. Думаю, что они получат его. А кого из них выберут избиратели – затрудняюсь ответить. Какая будет явка на выборы? Я не склонен думать, что очень высокая. Наш народ, в этом вопросе, ленив, но ответственен. С уверенностью могу сказать, что все кандидаты сильные. Будет жарко».

Андрей Мамыкин, евродепутат: « Мне сложно давать прогнозы. Выборы – непредсказуемое дело. Вы спрашиваете меня о шансах у партии «Согласие»… Шансы есть. Вы спрашиваете меня о том, почему некоторые латвийцы считают «Согласие» русской партией? Я не хочу никого обидеть, но иногда нужно включать голову людям. О чем вы говорите? Приведу пример. Пару месяцев назад, в Сейме обсуждался вопрос о санкциях против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Так представители партии «Согласие» проголосовали «ЗА!». Удивлены? Даже некоторые националистически настроенные депутаты воздержались, а «русская» партия «Согласие» обеими руками «ЗА!» Как такое возможно? Возможно! Насчет трех мандатов для партии «Согласие»… Не смешите меня! Мне просто неприятно видеть то, что делает партия «Согласие» перед выборами. Вспомнили за три дня, что есть где-то там и русский избиратель! Давай ему, простите, «лапшу» навешаем. В их стиле!»

Раймонд Бергманис, экс-министр обороны, депутат «Союза зеленых и крестьян»: «Наша партия находится в оппозиции, но мы выдвинули и своих кандидатов. Да, это правда, что я один из них. Знаете, я не думаю об этом. Я спокоен. Все восемь мест будут «заполнены». Осталось несколько дней до выборов. Тогда и поговорим».

Достаточно большое количество респондентов при опросе – почти каждый пятый- не смогли ответить на вопрос «за кого голосовать».