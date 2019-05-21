Оглашен прогноз о разорении Украины из-за продолжения гражданской войны в Донбассе

Продолжение гражданской войны в Донбассе разорит Украину. Такой прогноз содержится в материале, выложенном в российской блогосфере.

Автор канала «Крым про Мир» в «Яндекс. Дзен» пишет, что в ближайшие два-три года Киев должен выплатить внешним кредиторам около 10-14 миллиардов долларов. Для Украины это очень большие деньги, говорится в публикации.

Как полагает блогер, частично погасить задолженность и улучшить экономическую ситуацию в бывшей советской республике можно за счет сокращения военных расходов. Бюджет Вооруженных сил Украины на 2019 год составил более 5% от ВВП страны, что в 3,3 раза больше, чем, например, в Германии (1,5% ВВП).

В процитированном посте отмечается, что украинская сторона не намерена заканчивать конфликт в Донбассе, поэтому урезания расходов на оборонные нужды не произойдет. Согласно прогнозу автора материала, отказывающийся прекращать «милитаристскую политику» Киев будет брать новые кредиты, что приведет в итоге к дефолту государства.