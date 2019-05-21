В Кремле высказались по поводу санкций США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проект «Северный поток — 2» уже во многом реализован, и можно рассчитывать, что газопровод будет запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментиро информацию о планах США ввести санкций против «Северного потока — 2».

Зеленский обратился к США с просьбой усилить антироссийские санкции

Песков отметил, что «Северный поток — 2» преследует интересы обеспечения энергетической безопасности Европы, а также коммерческие интересы европейских производителей, в первую очередь Германии, - передает RT.

На Украину на инаугурацию Владимира Зеленского прибыл министр энергетики США Рик Перри. Он и заявил, что США планируют ввести санкции против «Северного потока — 2». «Любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются не чем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции...», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Он выразил уверенность, что проект будет запущен.