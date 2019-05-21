Комбат ДНР объяснил маловероятность остановки конфликта в Донбассе Зеленским

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут «просто так» закончить продолжающуюся с весны 2014 года войну в Донбассе. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал командир батальона самопровозглашенной ДНР с позывным «Длинный».

Военный, ставший собеседником ФАН, отметил, что надежды на прекращение конфликта нет, так как реализации данного сценария будут противодействовать силы, которые развязали боевые действия. «В первую очередь это американцы», - заявил комбат.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный политолог Сергей Михеев перечислил шаги, которые Владимир Зеленский должен предпринять в целях остановки противостояния с ДНР и ЛНР.