Врачу можно показывать всё, кроме лица?

В английских СМИ идёт активное обсуждение скандала, в центре которого оказался обычный врач. Он был вынужден уволиться из-за того, что попросил пациентку снять никаб. Врача обвинили в расовой дискриминации и привлекли к ответственности.



За 20 летний стаж работы такого отношения к себе доктор Кит Вольверсон ещё не встречал. История началась с того, что на приём пришла женщина с заболевшим ребёнком. Расспрашивая даму о симптомах болезни, врач не мог разобрать речь матери ребёнка. В результате женщина сняла никаб. Узнав о случившемся, в больницу прибыл разгневанный супруг и написал жалобу.



Поняв, что в медицинском учреждении будет назначена проверка, врач принял решение об увольнении. Доктор считает, что данное дело является абсурдом. Если подобное будет продолжаться, и справедливость не будет восстановлена, то в скором времени страна останется без врачей.



В ряде европейских государств уже приняты законы, запрещающие носить ультраконсервативную религиозную одежду. Несмотря на то, что мусульманки Европы пытаются оспорить данный запрет в суде, итогом становится отказ.



Конечно, насильно снимать в общественных местах такую одежду никто не будет. Однако граждан в парандже или никабе могут задерживать, направлять в полицейские участки и передавать членам семьи.



Однажды в Бельгии сотрудник МИДа сорвал паранджу на улице с проходившей женщины. Она оказалась, правда, принцессой из Катара. Скандал закончился тем, что оба его участника были наказаны. Принцесса заплатила штраф за появление в общественном месте с закрытым лицом, а дипломата арестовали.



Ситуация с ношением паранджи в европейских странах не урегулирована. Это влечёт за собой правовые перекосы, казусы и судебные разборки, доходящие до абсурда.



