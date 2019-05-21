Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал свое мнение о новом президенте Украины Владимире Зеленском, который 20 мая на церемонии инаугурации принял присягу.

Зеленский попросил ЕС усилить санкции против России и противостоять "Северному потоку-2"

Российского политика не впечатлила риторика нового украинского президента Владимира Зеленского, - сообщает "СП". Как отметил Пушков, Зеленский произносил призывы "в духе Порошенко".

"Зеленский не впечатлил: много демагогии, фразочки-словечки, обещание сделать «все, чтобы прекратить войну» - а что это за «все»никто не понял, да и призывы к санкциям в духе Порошенко, - все это создаёт ощущение невнятицы и «дежа вю». Не думаю, что ради этого его избрали", - написал в Твиттер свое мнение сенатор.